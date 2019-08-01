Киев, , 10:47 — REGNUM

Коллектив журналистов Bellingcat, специализирующихся на расследованиях, запустил новый подкаст в стиле документального фильма, посвященного крушению рейса 17 малазийских авиалиний, об этом 31 июля сообщает портал Journalism.co.com.

В проекте подробно рассматриваются заявления российских властей относительно катастрофы, интервью с экспертами и журналистами по поводу произошедшей трагедии.

«Я хотел по-новому представить эту историю, учитывая не остывающий интерес к подкастам, это может помочь донести информацию до совершенно новой аудитории» , — отметил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2014 году над Донбассом был сбит малазийский боинг, в результате катастрофы погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находящихся на борту. Не дождавшись результатов расследования власти страны, а также многие представители мирового сообщества, несмотря на странности в произошедшем, начали обвинять в инциденте Россию. Москва отвергла обвинения, назвав их ангажированными.

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