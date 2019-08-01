Орел, , 10:37 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено в отношении члена правительства Орловской области, руководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ.

О возбуждении уголовного дела сообщило «Федеральное агентство расследований»: по сообщению агентства, дело было возбуждено 29 июля следователем по особо важным делам, чиновнику инкриминируется нецелевое использование бюджетных средств при строительстве «юбилейных» объектов в 2015 году, в бытность губернатором Вадима Потомского — речь идет о нескольких миллионах рублей. Отметим, что официальная информация о возбуждении дела пока отсутствует.

Департаментом строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области является Денис Блохин. В период работы в регионе Вадима Потомского Блохин возглавлял «Орёлстройзаказчик», затем возглавил департамент строительства. Он курировал строительство целого ряда «юбилейных» объектов, позже на них были выявлены многомиллионные хищения. Отметим, что в марте этого года отчёт Блохина перед депутатами облсовета вызвал массу вопросов в части неосвоения большого объема средств.