Москва, , 10:25 — REGNUM

В Совфеде полагают, что США официально откажутся от помощи экс-президенту Украины Петру Порошенко в уголовных делах, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

«Думаю, что США — по крайней мере на официальном уровне — не будут вмешиваться в уголовные дела, открытые на Петра Порошенко на его родине», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Для Америки Порошенко — уже отыгранный сценарий, рассуждает сенатор.

«Для них бывший президент Украины — отрезанный ломоть. Так что он может сколько угодно, вслед за Остапом Бендером, повторять, что заграница нам поможет. Порошенко уже никто не только не поможет, но и не захочет помогать», — сказал парламентарий.

Бывший президент Украины Петр Порошенко, находясь в Стамбуле, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с возбужденными против него уголовными делами, пишут СМИ. Бизнес-активы Порошенко могут быть арестованы.

Читайте ранее в этом сюжете: Журавлёв: свобода для Порошенко уже не будет прежней