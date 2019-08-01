Москва, , 10:17 — REGNUM

Экс-президент Украины Петр Порошенко ожидаемо попросил у США помощи по уголовным делам, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

"Свобода для Порошенко уже никогда не будет прежней. Теперь он будет чувствовать себя словно бы на невидимой привязи, в ожидании часа расплаты», — отметил Журавлёв в Facebook.

Парламентарий полагает, что США ожидали такого сценария.

«Это один из «побочных эффектов» американской политической поддержки», — указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший президент Украины Петр Порошенко, находясь в Стамбуле, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью с возбужденными против него уголовными делами, пишут СМИ.

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