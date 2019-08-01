Москва, , 10:16 — REGNUM

Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.

Отмечается, что раздел состоит из тематических рубрик, которые посвящены восстановлению мирной жизни в Сирии, а также борьбе Воздушно-космических сил России с международным терроризмом.

На сайте будут публиковаться спутниковые снимки и видеоматериалы о боевой работе российских ВКС по точечному уничтожению объектов террористов и деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что члены террористических группировок предпринимают усилия для того, чтобы дискредитировать действия России в Сирии. Вместе с тем ложную информацию из Идлиба распространяют «Белые каски», которые снимают постановочные кадры об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам».

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