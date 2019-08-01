Хельсинки, , 10:10 — REGNUM

С 1 сентября Финляндия начнёт следовать общей визовой политике Евросоюза при оформлении разрешительных документов на въезд в страны Шенгенского соглашения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД страны.

Так, уже с начала осени у граждан России, подающих заявления на шенгенскую визу в посольстве Финляндии в Москве, генконсульстве в Санкт-Петербурге и офисах в Петрозаводске и Мурманске, начнут запрашивать все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС.

Наиболее значительные изменения коснутся описания плана поездки и подтверждения наличия финансовых средств. Это требование будет действовать как для туристов, так и для независимых путешественников.

«К заявлению на визу необходимо приложить информацию о месте проживания во время поездки, а в случае его отсутствия, заявителю необходимо предоставить письменное описание маршрута», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, для подтверждения наличия достаточных денежных средств на поездку потребуется выписка с банковского счёта за последние три месяца, а также справка с места работы с указанием зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2019 года Совет Европейского союза утвердил внесение изменений в Визовый кодекс. Отмечается, что новые правила создадут благоприятные условия для добросовестных путешественников, совершающих краткосрочные поездки в Европу. Кроме того, они призваны расширить имеющийся инструментарий, необходимый для реагирования на вызов нелегальной миграции.

Так, процедуры становятся более гибкими. Теперь путешественники могут подавать заявление на визу за шесть месяцев до запланированной поездки вместо нынешних трёх месяцев. В большинстве случаев они смогут обращаться за визой напрямую в стране постоянного проживания. Также появилась возможность заполнять и подписывать заявление на визу в электронном виде.

Что касается путешественников, которые часто ездят в Европу и имеют положительную визовую историю, они могут получать многократные визы, срок действия которых будет постепенно увеличиваться с одного года до максимального срока в пять лет.