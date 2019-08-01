Киев, 1 августа 2019, 10:11 — REGNUM
Через десять лет экс-президент Украины Пётр Порошенко видит себя живым и занимающим кресло депутата Европарламента. Об этом он заявил 1 августа в интервью изданию «Украинская правда».
Порошенко уверен, что пока рано оценивать его влияние на ситуацию на Украине. Он также отметил, что не считает себя виноватым в том, что происходит в стране.
Порошенко добавил, что при нём «пророссийские» силы на Украине, и в частности председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, не могли свободно вести политическую деятельность.
На вопрос о дальнейших планах на будущее, Порошенко ответил:
Напомним, на Украине против Порошенко возбуждён ряд уголовных дел. Его подозревают в коррупции и попытках узурпировать власть.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям с просьбой помочь урегулировать уголовные дела, возбуждённые против него на Украине.
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