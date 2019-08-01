Монровия, , 10:05 — REGNUM

Около 15 человек были арестованы в столице Либерии Монровии за игнорирование правительственного приказа не выходить на улицы в знак протеста против политики бывшего известного футболиста и президента страны Джорджа Веа. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на сообщение полиции.

«В среду, 31 июля, группа протестующих намеревалась прорваться через полицейские заграждения, несмотря на запрет на демонстрацию», — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что протестующие выступали против повышения стоимости жизни и предполагаемой коррупции в правительстве.