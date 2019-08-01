Кемерово, , 09:56 — REGNUM

В Кемеровской области назначен новый межрайонный природоохранный прокурор. Пост занял Владимир Шиманович. Приказ о назначении от 31 июля подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальным данным на сайте Генпрокуратуры, 36-летний Владимир Шиманович службу в органах прокуратуры проходит с 2004 года. В разное время он занимал должности помощника прокурора Яйского района, следователя и помощника прокурора Ижморского района, начальника отдела по защите прав предпринимателей прокуратуры Кемеровской области. С 25 января 2019 года он был назначен заместителем прокурора Центрального района города Кемерово.

Отметим, что с 2014 года по 2019 год пост прокурора Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры занимал Олег Яцечко.