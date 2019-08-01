Канберра, , 17:00 — REGNUM

Законопроект, который предоставит властям Австралии больше полномочий для удержания опасных экстремистов за решеткой после истечения срока тюремного заключения, внесли в парламент страны. Об этом 1 августа сообщает Associated Press.

Этот шаг предпринят в ответ на теракт 2017 года, когда боевик, прошедший подготовку в лагерях мусульманских экстремистов, убил администратора многоквартирного дома в Мельбурне и ранил трех полицейских через несколько месяцев после досрочного освобождения из тюрьмы.

Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер сообщил, что предложенный закон закрывает лазейку, позволявшую экстремистам избежать нахождения под стражей.