Москва, , 09:43 — REGNUM

Вооруженные силы РФ опробовали работу «военного интернета». Необычные учения, к которым было привлечено более 4,5 тыс. военнослужащих, а для создания беспроводной сети использовали более 1,5 тыс. современных средств связи, были проведены в Центральном военного округе. Об этом со ссылкой на источники в Министерстве обороны 1 августа сообщает газета «Известия».

Отмечается, что локальная беспроводная сеть, по которой вёлся обмен данными, высокозащищённая — она надёжно защищена от взлома, а данные шифруются. Сеть позволяет передавать файлы большого объёма, в том числе аудио‑ и видеоинформацию, на расстояние свыше 2 тыс. км со скоростью 300 мегабит в секунду. Такой интернет не имеет точек обмена трафиком, которые бы связывали его с глобальным интернетом.

Во время учений были использованы цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи, а также станции космической связи Р-438-Н «Белозер». Всю технику военным удалось развернуть в течение часа.

Добавим, что в 2019 году Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Планируется, что полностью система обмена цифровой информацией, получившая название мультисервисная транспортная сеть связи, будет готова через два года.