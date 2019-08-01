Чита, , 09:36 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что реконструкция автомобильного и железнодорожного пограничных пунктов пропуска в Забайкальске, получит федеральную поддержку. Как пишет «Чита.ру», об этом Медведев сказал на заседании в Чите сегодня, 1 августа.

Дмитрий Медведев заявил, что это «задача совместная» и он надеется, что региональные власти будут заниматься этим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года власти Забайкальского края заявили, что намерены кардинальным образом решить проблему очередей на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск». Речь шла о реконструкции объекта. С этой целью министру международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Алексею Дроботушенко было поручено подготовить и направить необходимые документы в Минтранс РФ.

Отметим, что автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» является крупнейшим на границе России с Китаем. Его ежедневно пересекают до 5 тысяч человек, а на грузовом направлении — до 70 транспортных средств.

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