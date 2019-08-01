Душанбе, , 09:34 — REGNUM

Российские артиллеристы 201-й военной базы в Таджикистане уничтожили командные пункты условного противника на военных учениях, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа министерства обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что на полигоне Ляур завершились военные учения, в которых приняли участие расчеты реактивных систем залпового огня «Град».

Отмечается, что наведение и корректировка огня проводилась с наблюдательных постов корректировщиками с помощью комплекса разведки управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Южной Осетии стартовали военные учения расчетов российских БПЛА Южного военного округа. Военнослужащие отработали проведение разведки на малых и средних высотах.

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