Киев, , 09:49 — REGNUM

Глава «Радикальной партии» и бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко «объединит усилия» с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом политик заявил 31 июля в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия зелёной чумы на Украину», — рассказал Ляшко.

Он также предложил всем остальным политическим силам забыть о противоречиях и объединиться.

Напомним, по итогам выборов в Верховную раду Украины 254 места из 450 получила партия «Слуга народа», которая использует в своей символике зелёный цвет.

Напомним, ранее произошёл конфликт между Кличко и главой офиса президента Украины Андреем Богданом. Богдан заявил, что ему предложили многомиллионную взятку за то, чтобы Кличко сохранил пост главы Киевской городской администрации. В свою очередь Кличко назвал главу офиса президента Украины «лживым непрофессионалом», а также заявил, что власти Киева работают без так называемых «смотрящих».

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