Москва, , 09:30 — REGNUM

Никакой прибавки к пенсии работающие граждане не увидят, уверен лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никакой прибавки пенсионеры так и не увидят, поскольку даже жалкие 200 рубле уже давно съедены инфляцией», — отметил лидер коммунистов.

С 1 августа работающим пенсионерам впервые с 2015 года индексируют пенсии, большой удачей будет считаться «прибавка» в размере чуть более 244 рулей, указал Зюганов, отметив, что такую максимальную сумму получат не все.

«А ведь помнится еще недавно власть обещала, что за счет повышения пенсионного возраста пенсии поднимутся на 1 тысячу рублей. На деле же людоедскую пенсионную «реформу» протащили, а растут только цены, тарифы и так далее», — констатировал Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по предварительным данным Пенсионного фонда России (ПФР), перерасчет коснется около 14 млн работавших в 2018 году пенсионеров. Максимальный размер прибавки составит 261,72 рублей.

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