Эрбиль, Ирак, 1 августа 2019, 09:28 — REGNUM
Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани обратился к народу в связи с 36-й годовщиной операции «Анфаль», об этом 31 июля сообщает Kurdistan.ru.
Барзани подчеркнул, что спустя многие годы в стране по-прежнему наблюдается проявление шовинизма, что всегда было главным фактором в разладе отношений между Багдадом и Эрбилем.
Курдский лидер также подверг критике международное сообщество в политике замалчивания трагедии «Анфаль»: спустя 36 лет до сих пор не найдены и не преданы земле тела всех жертв операции.
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