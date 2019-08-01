Тегеран, , 09:24 — REGNUM

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что введенные против него санкции со стороны Соединенных Штатов не повлияют на него. Об этом Зариф написал на своей странице в Twitter.

Мохаммад Джавад Зариф (cc) European External Action Service

«Это не повлияет на меня или мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана», — написал он.

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По его словам, причина, по которой США внесли его в санкционный список, заключается в том, что он «является основным представителем Ирана в мире».

«Спасибо за то, что считаете меня большой угрозой своей повестке», — добавил Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Соединенные Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Ему запрещен въезд на территорию США, его активы, если такие имеются в американской юрисдикции, замораживаются.

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