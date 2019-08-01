Бишкек, 1 августа 2019, 09:16 — REGNUM
Дело бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева должно расследоваться в рамках действующего законодательства. Об этом 31 июля заявил действующей глава республики Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Панфиловского района Чуйской области, сообщили в пресс-службе главы государства.
Жээнбеков отметил, что в правовом государстве необходимо действовать исключительно в рамках закона. Этому принципу должны подчиняться все граждане республики, в том числе бывшие президенты, добавил Жээнбеков.
Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Киргизии трижды вызывали Алмазбека Атамбаева на допрос в рамках расследования дела о досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
В конце июля экс-президент Киргизии встретился с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Атамбаева, темой переговоров стало урегулирование политического кризиса в Киргизии.
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