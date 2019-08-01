Томск, , 09:15 — REGNUM

Губернатор Томкой области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента лесного хозяйства региона Артёма Конева. К новым обязанностям Конев приступил с 1 августа, сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Ранее в течение пяти лет Конев возглавлял областное государственное автономное учреждение «Томсклесхоз».

Комментируя новое назначение, Жвачкин заявил, что Артём Конев «получает один из самых тяжёлых участков работы»:

» Задач у лесного департамента масса».

Чтобы полностью войти в курс дела, губернатор дал новому главе лесного департамента 100 дней.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с мая 2016 года департамент лесного хозяйства Томской области возглавлял Михаил Малькевич. В феврале 2019 года в Следственном комитете РФ сообщили, что в Томской области начальник регионального департамента лесного хозяйства арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Справка: Артём Конев родился в 1981 году в Томске. В 2004 году окончил Томский государственный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», работал в частных компаниях. В 2014 году возглавил «Томсклесхоз».