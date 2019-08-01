Мапуту, , 09:34 — REGNUM

Президент Мозамбика Филипп Ньюси сегодня, 1 августа, подпишет мирное соглашение с главной оппозиционной партии РЕНАМО, чтобы официально положить конец военным действиям почти через три десятилетия после окончания гражданской войны. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Партия РЕНАМО и президент Ньюси сражались на противоположных сторонах на протяжении 16 лет гражданской войны, жертвами которой стали около миллиона человек. Перемирие было подписано в 1992 году, однако в последующие годы отмечались периодические вспышки насилия.

Ньюси, стремящийся подписать окончательный мирный договор до президентских, парламентских и провинциальных выборов в октябре 2019 года, поприветствовал прогресс в мирном урегулировании, но в то же время отметил борьбу внутри РЕНАМО и исламское восстание на севере Мозамбика, которые продолжают угрожать безопасности страны.

«Соглашение, которое будет подписано в четверг, предусматривает официальное прекращение столкновений между силами безопасности Мозамбика и вооруженным крылом оппозиции», — сказал Ньюси, выступая в среду, 31 июля, в парламенте страны с посланием о состоянии государства.

Ньюси сказал, что он подпишет соглашение с лидером РЕНАМО Оссуфо Момаде в горном массиве Горонгоса, где расположена цитадель РЕНАМО, ее штаб-квартиры и многочисленные базы.