Бангкок, , 10:15 — REGNUM

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва попросила своего японского коллегу Таро Коно в четверг, 1 августа, оставить ее страну в «белом списке» стран, на которые наложены минимальные торговые ограничения. Об этом сообщает Kyodo News.

На встрече в кулуарах форума в Бангкоке Кан также попросила министра иностранных дел Японии снять ограничения, наложенные Токио на экспорт ряда высокотехнологичных материалов в Южную Корею.

Японские СМИ сообщают, что Токио может уже в пятницу, 2 августа, принять решение относительно исключения Южной Кореи из «белого списка».

Переговоры южнокорейского министра иностранных дел Кан Гён Хва с японским коллегой Таро Коно состоялись в Бангкоке 1 августа. Министры встретились на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Японско-южнокорейская встреча состоялась за день до исключения Южной Кореи из «белого списка» Токио, касающегося условий экспорта.