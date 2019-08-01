Нейпьидо, , 09:12 — REGNUM

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) прокомментировала переговоры между правительством Мьянмы и представителями беженцев-рохинджа, об этом 1 августа сообщает Anadolu Ajansi.

С точки зрения правозащитников, диалог был разочаровывающим, так как власти страны не смогли доказать, что возвращение домой беженцев будет безопасным.

«Они даже не использовали термин «рохинджа» во время переговоров» , — расстроились сотрудники HRW, подчеркнув, что данный факт говорит о нежелании представлять беженцев как самостоятельную этническую группу.

Представитель организации в Южной Азии Минакши Гангули отметил, что чиновники Мьянмы пытались убедить рохинджа в необходимости возвращения на родину, подчеркивали безопасность в штате Ракхайн.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Мьянма не готовится к возвращению беженцев-рохинджа — эксперты