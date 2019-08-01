Цхинвал, , 08:58 — REGNUM

Южноосетинские парламентарии направили обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны грузинских националистов к руководству России, в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает 1 августа сайт парламента Южной Осетии.

В тексте обращения указывается, что события 1920 года не получили должной оценки, организаторы и исполнители геноцида в отношении осетин не привлекались к ответственности.

После того, как Южная Осетия заявила о своём праве на самоопределение и присоединение к Советской России, в июне 1920 г. правительство Грузии направило свои войска для подавления Южной Осетии. «Грузинскими войсками была уничтожена большая часть населенных пунктов Южной Осетии», — говорится в документе. Жертвами стали несколько тысяч человек, что по различным оценкам составило от 8 до 25 процентов от его общей численности.

«В 1989—1992 гг. Грузия вновь предпринимала попытки этнических чисток в отношении осетинского населения, а в 2008 году только вмешательство России, принудившей Грузию к миру, предотвратило полное истребление населения Южной Осетии», — отмечается в документе.

Авторы документа подчеркнули, что широкое признание геноцида могло бы стать не только актом восстановления исторической справедливости, но и сдерживающим фактором для новых проявлений вооруженной агрессии со стороны Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии.

Напомним, решение о направлении обращения депутатами с просьбой о признании геноцида осетин в 1920 году было принято 19 июля на парламента Южной Осетии.