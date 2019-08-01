Париж, , 08:58 — REGNUM

Франция пообещала принять тридцать беженцев среди сотен мигрантов, находящихся на корабле итальянской береговой охраны Gregoretti, объявило министерство внутренних дел страны.

После соглашения пять европейских государств (Франция, Германия, Португалия, Люксембург, Ирландия) и итальянская церковь договорились позаботиться о спасенных у берегов Ливии мигрантах.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер «согласился» принять «тридцать человек, беженцев, а не экономических мигрантов». С учетом этого решения представители французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства посетят Италию в ближайшее время.

Известно, что прежде чем согласиться принять мигрантов, Париж потребовал, чтобы Италия сама приняла нескольких беженцев. Всего на борту корабля Gregoretti находилось 130 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Италии согласились принять 16 несовершеннолетних мигрантов с корабля Gregoretti.

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