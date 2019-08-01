Багдад, , 08:48 — REGNUM

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил, что центральное правительство Ирака должно выплатить курдам, пережившим операцию «Анфаль», компенсацию, об этом 31 июля сообщает Kurdistan.ru.

Глава курдской автономии подчеркнул, что Багдад обязан выплачивать компенсации жертвам операции в соответствии с конституцией страны, а также решением Верховного суда.

«Мы призываем Ирак оставаться приверженным принятым решениям о компенсации курдам, ставшим жертвами операции «Анфаль». Нечирван Барзани

Напомним, в 1980-х годах в Ираке под руководством президента Саддама Хусейна проводилась так называемая операция «Анфаль», целью которой была борьба с курдским национальным сознанием, направленным на борьбу за собственную идентичность, за право обладание автономией в рамках государства.

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