Нур-Султан, , 08:43 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору республики Гизату Нурдаулетову провести тщательное расследование пыток заключенных в колонии села Заречное Алма-Атинской области. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Токаев также поручил МВД республики модернизировать исправительные учреждения и усилить гражданский контроль, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в ведомстве изучили 40 опубликованных роликов, на которых запечатлены кадры с пытками и издевательствами над заключенными.

После начала работы специальной комиссии по данному вопросу пострадавшие заключенные колонии ЛА-155/8 в Алма-Атинской области были переведены в другое исправительное учреждение.

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