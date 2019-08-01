Красноярск, , 08:33 — REGNUM

В правительстве Красноярского края ИА REGNUM прокомментировали информацию о митинге за отставку губернатора Александра Усса, который должен состояться 1 августа в сквере Космонавтов краевого центра.

«В Красноярске есть специально отведённое место для тех, кто желает обсудить общественно-политические вопросы. И что касается этого мероприятия, то это право людей — собраться и выразить свою точку зрения», — сказали в краевом правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, митинг согласован мэрией, заявленное количество участников — 2 тыс. человек.

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