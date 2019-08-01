Вашингтон, , 08:31 — REGNUM

Действия ранее введённых США ограничений, связанных с ядерными объектами Ирана, продлены. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.

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По версии госдепартамента, Иран продолжает использовать свою ядерную программу, чтобы «шантажировать международное сообщество и угрожать региональной безопасности».

«Сегодняшние действия помогут сохранить контроль над гражданской ядерной программой, снизить риски распространения, ограничить способность Ирана сократить свое «время прорыва» для создания ядерного оружия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Вашингтон решительно выступает за то, чтобы лишить Иран любого пути к ядерному оружию. Для этого США намерены задействовать весь спектр своих дипломатических и экономических инструментов.

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что экономическое давление на Тегеран и дипломатическая изоляция будут только усиливаться, если «иранский режим продолжает отвергать дипломатию и расширять свою ядерную программу».

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Как сообщало ИА REGNUM, ядерное соглашение было заключено в 2015 году, его подписали Иран, США, Россия, а также ряд стран Евросоюза. В 2018 году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке принял решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и вновь ввёл санкции против Ирана. В ответ на это Иран перестал соблюдать ряд своих обязательств по ядерной сделке.

На днях официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран продолжит снижать своё участие в ядерной сделке, при этом следующие шаги будут носить более серьёзные последствия, чем предыдущие.

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