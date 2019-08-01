Нур-Султан, , 08:24 — REGNUM

В Нур-Султан прибыли все участники переговоров по урегулированию военно-политической ситуации в Сирии. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

По данным внешнеполитического ведомства республики, российскую сторону возглавляет специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Турцию представляет замглавы внешнеполитического ведомства Седат Онал, Иран — старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Кроме того, в переговорах примут участие правительственная делегация Сирии и представители вооруженной оппозиции во главе с Ахмадом аль-Тоумой, а также представители международных организаций.

Напомним, 31 июля в МИД Казахстана сообщили, что специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсон не примет участие в очередном раунде переговоров по Сирии в Нур-Султане по причине болезни.

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