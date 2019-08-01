Киев, , 08:24 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, который в настоящее время находится в Турции, обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании уголовных дел, возбуждённых против него на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Вести Украина».

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В частности, речь идёт о компании BGR group. Источник издания отметил, что Порошенко и его окружение «хорошо понимают, что всё происходящее в ГБР, достаточно серьёзно», поэтому намерен «защищаться от атак».

«Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — уточнил собеседник.

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Очередное уголовное дело возбуждено против Петра Порошенко

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило очередное уголовное дело на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Экс-глава Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко утверждает, что бывший украинский лидер вмешивался в судебный процесс и оказывал давление на судей. Ранее в отношении Порошенко было возбуждено по меньшей мере ещё восемь уголовных дел. Однако сам он заявляет, что на Украине против него не возбуждено ни одного дела.

Напомним, 28 июля Пётр Порошенко с семьёй вылетел на чартерном рейсе из Киева в Турцию.