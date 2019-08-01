Чита, , 08:21 — REGNUM

В Чите проходит совещание под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Забайкальского края, на совещании в числе прочих обсуждалась тема социально-экономического развития Забайкалья.

Совещание в Чите под председательством премьер-министра РФ Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Напомним, сегодня, 1 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев находится с рабочей поездкой в Чите.

Как сообщало ИА REGNUM, от аэропорта Медведев приехал за рулём автомобиля.

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