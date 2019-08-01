Горно-Алтайск, , 08:16 — REGNUM

В Республике Алтай завершилась регистрация кандидатов в депутаты регионального парламента.

Как сообщается, всего избирательная комиссия в регистрации отказала 35 кандидатам-одномандатникам. Кроме того, 11 человек отказались от участия, написав заявления о снятии, либо не явились сдавать документы.

Также было отказано в регистрации четырём партиям, в большинстве случаев подписи в поддержку были признаны недействительными.

Оппозиция намерена провести 11 августа митинг, посвящённый ситуации с отказами. Для участия в акции приглашены в том числе и бывшие кандидаты, которые не смогут принять участие в выборах.

Напомним, выборы главы республики и депутатов в Госсобрание пройдут 8 сентября. Как сообщало ИА REGNUM, за кресло руководителя Алтая будет бороться три кандидата от ЕР, КПРФ и ЛДПР. Ещё троим кандидатам в регистрации было отказано.

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