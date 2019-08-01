Сеул, , 08:29 — REGNUM

Представители южнокорейской Национальной службы разведки (NIS) сообщили парламентариям страны, что бывший исполняющий обязанности посла Северной Кореи в Италии Джо Сон Гил покинул Италию и находится под защитой «где-то». Об этом, как передает Associated Press, рассказала южнокорейский законодатель Ли Ын-Чжэ.

По ее словам, спецслужбы Южной Кореи, по-видимому, имели в виду третью страну, но не назвали ее.

Она сказала, что официальные представители NIS не дали конкретного ответа на вопрос, участвует ли Южная Корея в мероприятиях по обеспечению защиты Джо.

В январе NIS предоставило законодателям информацию о том, что в ноябре 2018 г. ДжоСонГил вместе со своей семьей попросил убежище в неназванной стране.