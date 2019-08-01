Нью-Дели, , 08:10 — REGNUM

Индия должна присоединиться к процессу мирного урегулирования на Корейском полуострове, пока не стало слишком поздно, заявил геополитик Лаквиндер Сингх в статье для издания Asia Times.

«Несмотря на очевидное изменение баланса сил в Северо-Восточной Азии, индийские официальные лица считают, что происходящие на Корейском полуострове процессы не имеют прямого отношения к стратегическим или экономическим интересам Индии», — подчеркнул Сингх.

Эксперт добавил, что до сих пор в Нью-Дели не видят никакой связи между конфликтом на Корейском полуострове и безопасностью Индии, отметив, что «пришло время индийскому правительству изменить свой подход и разработать всеобъемлющую стратегию действий в отношении мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, пока не стало слишком поздно».

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