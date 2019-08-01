Вашингтон, , 08:00 — REGNUM

Только благодаря усилиям Европейского союза можно избежать конфронтации между Ираном и Соединёнными Штатами, заявил писатель и журналист Грэг Бруно в статье для издания Syndication Bureau.

«Тем не менее, несмотря на то, что существует немало поводов для пессимизма, европейское участие не стоит сбрасывать со счетов. Над США и Ираном продолжают сгущаться тучи конфликта. Кто ещё, кроме Европейского союза, может разрядить напряжённость? Для главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерики Могерини ответ очевиден: никто не сможет», — заявил Бруно.

Напомним, политика Вашингтона в отношении Ирана резко изменилась после прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа, который вывел Соединённые Штаты из международного соглашения по ядерной программе Ирана в мае 2018 года и восстановил антииранские санкции. В Белом доме потребовали изменить условия ядерного соглашения, назвав его одной из худших следок в мире.