Вашингтон, 1 августа 2019, 08:00 — REGNUM
Только благодаря усилиям Европейского союза можно избежать конфронтации между Ираном и Соединёнными Штатами, заявил писатель и журналист Грэг Бруно в статье для издания Syndication Bureau.
Напомним, политика Вашингтона в отношении Ирана резко изменилась после прихода к власти администрации президента США Дональда Трампа, который вывел Соединённые Штаты из международного соглашения по ядерной программе Ирана в мае 2018 года и восстановил антииранские санкции. В Белом доме потребовали изменить условия ядерного соглашения, назвав его одной из худших следок в мире.