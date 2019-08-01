Киев, , 07:53 — REGNUM

Генеральный директор холдинга «1+1 media» Александр Ткаченко заявил, что может возглавить Киевсовет. Об этом он сообщил 31 июля в интервью изданию «Новое время».

«Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис, и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта», — отметил он.

По словам Ткаченко, коррупция в Киеве приобрела тотальный характер, а бюджетом города распоряжается даже не мэр Виталий Кличко, а бизнесмен Вадим Столар и экс-депутат Верховной рады Максим Микитась.

Напомним, Александр Ткаченко баллотировался в Верховную Раду IX созыва под десятым номером пропрезидентской партии «Слуга народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что ему предложили взятку в размере $40 млн за то, чтобы главой Киевской администрации остался Кличко. Сам Кличко, в свою очередь, назвал Богдана «лживым непрофессионалом».

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