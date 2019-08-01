Вашингтон, , 07:44 — REGNUM

Снижение Федеральной резервной системы (ФРС) США базовой ставки на 25 базисных пунктов является недостаточным, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По его словам, глава ФРС Джером Пауэлл «разочаровал всех, но как минимум он покончил с периодом количественного ужесточения, который не должен был начинаться —и не было бы инфляции».

«В любом случае мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 июля, ФРС США по итогам заседания приняла решение о снижении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта, до 2−2,25%. Базовая ставка была снижена впервые за последние десять лет.

Соответствующее решение было принято «в свете последствий глобальных изменений экономических перспектив», а также «приглушённого инфляционного давления», говорится в сообщении регулятора.

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