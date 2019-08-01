Тбилиси, , 07:35 — REGNUM

Тбилисский апелляционный суд отклонил жалобу бывшего министра обороны, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили о замене меры пресечения, передает 31 июля грузинский «Первый канал».

Отклонение апелляции означает, что мера пресечения в виде лишения свободы остается в силе. 27 июля суд приговорил лидера оппозиционной партии к аресту по подозрению в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма здания грузинского парламента 20 и 21 июля.

Напомним, 29 июля адвокаты Ираклия Окруашвили попытались обжаловать арест своего подзащитного и предложили выпустить политика под залог в 50 тыс. лари ($16,8 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 20−21 июля в Тбилиси прошла антироссийская акция протеста, в которой приняли участие грузинские радикалы. Демонстранты попытались захватить здание парламента. В ответ полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

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