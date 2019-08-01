Сухум, , 07:34 — REGNUM

Помощник президента РФ Владислав Сурков прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Совместно с премьер-министром республики Валерием Бганба Сурков посетил объекты строительства в Гагрском и Гудаутском районах. Об этом сообщает официальный сайт Кабинета министров Абхазии.

Участники поездки осмотрели электрическую подстанцию «Гагра-1», построенную в рамках российско-абхазской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Аслан Басария объяснил, что подстанция имеет стратегическое значение для Гагры и обеспечивает электроэнергией центральную часть города. Проведенная реконструкция позволила подстанции значительно увеличить вырабатываемую мощность, подняв показатели с 20 до 50 МВт. Стоимость реконструкции составила 167 млн. рублей.

В Гудаутском районе делегация посетила строящееся здание средней школы имени Платона Шакрыл. В здании будет 50 классов, будут организованы кабинеты химии и труда. Общая площадь здания 6 600 кв. м. Согласно данным Управления капитального строительства Абхазии, стоимость строительства объекта составляет 135 млн. 920 тыс. рублей.