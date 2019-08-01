Сухум, , 07:32 — REGNUM

Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, который прибыл в Абхазию с рабочим визитом. Об этом сообщает ИА «АпсныПресс».

В ходе встречи глава Абхазии и Владислав Сурков обсудили вопросы реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии 2017−2019 гг., а также предстоящей Инвестпрограммы 2020−2022 гг.

На встрече Рауль Хаджимба отметил, что объекты, входящие в Инвестпрограмму, находятся на завершающих стадиях. К 1 сентября будут открыты школы и детские сады, которые благодаря финансовой помощи России строятся в рамках программы.