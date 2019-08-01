Париж, , 07:32 — REGNUM

Франция и Германия обеспокоены суровым приговором, вынесенным журналисту из Китая Хуан Ци, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Журналист и правозащитник из Китая был приговорен к 12 годам лишения свободы. Это один из самых суровых приговоров, вынесенных в отношении правозащитников с 2012 года. Хуан Ци признали виновным в утечке государственной тайны.

«Хуан Ци был арестован и осужден за свою деятельность в качестве журналиста и сторонника свободы выражения мнений, гарантированной Конституцией Китая и предусмотренной Всеобщей декларацией прав человека», — говорится в заявлении МИД Франции.

Учитывая нынешнее состояние здоровья Хуан Ци, Франция и Германия призывают власти Китая немедленно освободить его по гуманитарным соображениям и прекратить произвольные меры, направленные на его семью, включая 85-летнюю мать, которая в настоящее время находится под домашним арестом.

Напомним, в 2009 году журналист из Китая Хуан Ци уже был приговорен к трем года лишения свободы за проведение кампании в защиту родителей, чьи дети погибли в землетрясении в Сычуани годом ранее.