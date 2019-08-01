Южно-Сахалинск, , 07:56 — REGNUM

Врио губернатора Валерий Лимаренко на встречах с избирателями ведёт себя возмутительно. Любые вопросы, кроме тех, которые ему нравятся, блокируются сопровождающими его приезжими людьми. Особенно настойчивые избиратели уже столкнулись с предупреждениями руководства на работе, некоторых пытаются «пригласить на беседу» в полицию, в отдел по борьбе с экстремизмом. Впечатлениями о ходе избирательной кампании на Сахалине с корреспондентом ИА REGNUM поделился общественный активист, лидер сахалинского общественного движения «Гражданская позиция — регион 65» («ГП-Р65») Станислав Кузнецов.

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«Происходит какой-то беспредел. Наше движение, «ГП-Р65», имеет только одну цель — остановить разграбление Сахалина случайными людьми, способствовать тому, чтобы люди отсюда не уезжали, чтобы здесь можно было жить, растить детей. Поэтому нас крайне удивляет и возмущает реакция врио Лимаренко на наши вопросы в ходе встреч с избирателями. Мы спросили, не станет ли Сахалин пунктом транзита ядерных отходов. Вопрос не на пустом месте — премьер Медведев подписал постановление, допускающее подобный сценарий. Люди переживают. На встрече он не ответил, потом, уже в своем кабинете, записал интервью, из которого следовало, что «могильников» на островах не будет. Про транзит — ни слова.

На встречах с избирателями блокируются любые не согласованные вопросы. Людей выводят из зала, порой лично Лимаренко. В Синегорске женщина спросила про дороги. Лимаренко вывел её из зала, якобы для разговора с министрами. После этого в зал её больше не пустили. Наши активисты в районах области жалуются на то, что перед встречами Лимаренко с избирателями их вызывает к себе руководство на работе и требует, чтобы они на встречи не ходили, либо сидели там молча. Мне недавно вообще позвонили из полиции, из отдела по борьбе с экстремизмом, пригласили на беседу. Я отказался. Это просто, извините, беспредел какой-то! На встречах бюджетники задают вопросы по бумажкам и аплодируют по сигналу людей, сопровождающих Лимаренко. У людей, чьи вопросы не согласованы, вырывают из рук микрофон, выводят из залов, где проходят встречи. Люди возмущены, мы такого здесь не видели ещё! Создаётся впечатление, что Лимаренко просто не хочет, чтобы его выбрали, и делает для этого всё возможное!» — рассказал Станислав Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года на Сахалине пройдут выборы губернатора. Избирком зарегистрировал пятерых кандидатов — врио губернатора Валерий Лимаренко, который является членом «Единой России», но идёт как самовыдвиженец, Дмитрий Зенкин от «Коммунистов России», Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от «КПСС», Дмитрий Флеер от ЛДПР.