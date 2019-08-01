Тбилиси, , 07:17 — REGNUM

Делегация НАТО, которая посетит Грузию 3−4 октября, возглавит генеральный секретарь североатлантического альянса Енс Стотенберг. Об этом 31 июля заявил заместитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Туркестана Джеймс Аппатурай, передает грузинский телеканал Imedi.

Грузинские солдаты НАТО Mod.gov.ge

По его словам, визит НАТО в Грузию станет хорошей возможностью для рассмотрения вопросов безопасности на Черном море. Аппатурай добавил, что данный вопрос является приоритетным для членов альянса, а Грузия активно включена в этот процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта Джеймс Аппатурай заявил, что НАТО готово расширить сотрудничество с Грузией в вопросах обеспечения безопасности на Черном море. Заместитель генсека альянса добавил, что у Тбилиси есть все возможности для успешной интеграции в НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО готово нарастить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю