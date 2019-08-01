Вашингтон, , 07:09 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным торговые отношения между двумя странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении также отмечается, что американский лидер выразил обеспокоенность в связи с пожарами в Сибири.

Напомним, ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора глава Белого дома предложил российскому лидеру содействие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Путин ответил, что воспользуется предложением при необходимости и поблагодарил Трампа за предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 июля, на территории России на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 321 лесной пожар. Площадь, которую уже прошёл огонь, достигла почти 2,9 млн га.

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