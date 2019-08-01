Красноярск, , 06:17 — REGNUM

Петицию за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, созданную общественным деятелем Сергеем Конобеевским два месяца назад, к 1 августа подписали 5118 человек.

Конобеевский — один из организаторов согласованного мэрией митинга за отставку Усса, который должен состояться 1 августа в сквере космонавтов в Красноярске.

«Требуем отправить губернатора Красноярского края Александра Усса в отставку в связи с тем, что он дискредитировал себя, как глава региона, руководитель и политик», — говорится в петиции.

Сергей Конобеевский является членом партии «Патриоты России».

«Есть конфликт между Уссом и лидером регионального отделения «Патриотов России» Анатолием Быковым. Он длится уже долгое время», — подчеркнул в интервью изданию Gorodskoyportal.ru политолог Юрий Москвич.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Усс является руководителем с большим политическим стажем. В течение 20 лет он возглавлял краевой парламент, а затем, в сентябре 2017 года, стал врио губернатора Красноярского края. В сентябре 2018 года Усс выиграл губернаторские выборы в регионе, получив более 60% голосов.