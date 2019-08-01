Бангкок, , 05:39 — REGNUM

Переговоры южнокорейского министра иностранных дел Кан Гён Хва с японским коллегой Таро Коно состоялись в Бангкоке 1 августа, сообщает Kyodo.

Министры встретились на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. О деталях переговоров умалчивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таиланде проходит форум АСЕАН. Японско-южнокорейская встреча состоялась за день до исключения Южной Кореи из «белого списка» Токио, касающегося условий экспорта.

Уже сейчас для поставок в Южную Корею Токио ввёл жёсткий контроль по материалам, задействованными в производстве полупроводников и экранов гаджетов. Япония подозревает Южную Корею в нелегальном сотрудничестве в Северной Кореей.

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