Вашингтон, , 05:08 — REGNUM

Статус крупнейшего союзника вне НАТО получила Бразилия от Соединённых Штатов. Соответствующий меморандум подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает Белый дом.

Напомним, ранее Трамп уже объявлял Бразилию своим большим союзником вне НАТО — неофициально, на фоне политического наступления Вашингтона на законную власть в Венесуэле.

Потепление отношений между «партнёрами» — Бразилией и США — обозначились в ходе мартовского визита бразильского президента Жаира Болсонару в Вашингтон.

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