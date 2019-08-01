Тегеран, , 04:34 — REGNUM

Решение Вашингтона ввести санкции против иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа — проявление неуверенности, написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter.

Комментируя заявление представителя американской администрации о том, что президент Штатов Дональд Трамп больше не станет терпеть Зарифа и признавать его официальным лицом Ирана, Мусави написал об абсурдности «логики» американцев.

По его мнению, решение глупо, парадоксально и продиктовано страхом перед логикой Зарифа и его талантом вести переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон объявил о намерении ввести санкции против Зарифа — пропагандиста и активиста продвижения ядерной программы, а также угнетателя иранского народа, по версии Белого дома.

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