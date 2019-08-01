Южно-Сахалинск, , 03:55 — REGNUM

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в два первых дня августа провёдет ряд совещаний на Дальнем Востоке — в Чите и на Сахалине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Премьер-министр 1 августа в Чите проведёт совещание по проблемам развития Забайкалья, посетит соцобъекты и встретится с врио губернатора Александром Осиповым. Позже, в Южно-Сахалинске Дмитрий Медведев проведёт рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

2 августа пройдёт совещание по вопросам развития центров экономического роста в ДФО.

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В рабочей поездке Медведева сопровождают губернаторы регионов, вице-премьеры и другие руководители разных министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Дмитрий Медведев в Красноярске провёл совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами.

Было предложено выделить из резервного фонда правительства РФ 3 млрд рублей на тушение пожаров. Медведев согласился.