Лондон, , 03:47 — REGNUM

Дополнительные средства в размере $2,6 млрд (£2,1 млрд) выделены британскими властями на подготовку к Brexit, заявил британский министр финансов Саджид Джавид.

По словам главы британского минфина, указанная сумма «обеспечит готовность» Лондона покинуть Европейский союз в обозначенный срок — 31 октября 2019 г.

Часть денег (£1,1 млрд) пойдёт на решение основных экономических вопросов в новых условиях. Остальное будет направлено в регионы, в том числе в Северную Ирландию, Уэльс, Шотландию, чтобы поддержать госслужбы в условиях Brexit.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британцы пообещали Европейскому союзу в любом случае покинуть ЕС 31 октября 2019 г. — вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение или Brexit пойдёт по жёсткому варианту.

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